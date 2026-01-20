Перейти к материалам
Вторжения США в Иран так и не случилось. «Зомби-режим» опять победил? Или это еще не конец?
Новый выпуск шоу «Мы не знаем» с востоковедом Никитой Смагиным
58 минут
10:36, 20 января 2026
Масштабные протесты в Иране, вспыхнувшие в конце декабря, судя по всему, были окончательно подавлены. Хотя точно мы по-прежнему не знаем: из-за
отключения
страны от глобального интернета поступающая оттуда информация все еще довольно скудная. Так сколько все-таки человек погибли в эту протестную волну — неужели их правда тысячи, а то и десятки тысяч? Каким новостям из Ирана теперь верить? Как иранцы отнесутся к вмешательству США во внутренние дела страны, если это произойдет? Можно ли подавить иранский протест — или это затишье перед новой бурей? И в чем иранцы винят Россию? В новом выпуске «Мы не знаем» (шоу вернулось с каникул!) Султан Сулейманов говорит с востоковедом Никитой Смагиным.
Здесь
можно оформить предзаказ на его книгу «Всем Иран», которую переиздает издательство «Медузы».
