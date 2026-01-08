В Иране на фоне массовых протестов перестал работать интернет

Жители Тегерана и нескольких городов в западных провинциях Ирана пожаловались на перебои в работе домашнего и мобильного интернета на фоне продолжающихся в стране протестов и беспорядков, сообщает иранское медиа в изгнании IranWire.

Занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире организация NetBlocks сообщила об отключениях связи на сетях иранского провайдера TCI в городе Керманшах. NetBlocks также отмечает перебои со связью в нескольких других регионах.

Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев сообщил, ссылаясь на данные Cloudflare Radar, что в Иране почти до нуля упало количество анонсируемых . «Очевидно, это связано с блокировками», — считает он. Климарев уточнил, что пока о полном отключении речи не идет: «Там действительно что-то происходит и наблюдаются странные „броски“ с трафиком, но шатдауна пока нет. Есть очень жесткие блокировки».

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Они начались на фоне экономического кризиса в стране, но в итоге переросли в политические акции с требованием свержения аятоллы Али Хаменеи и пересмотра всей политики исламской республики. В результате беспорядков и столкновений с силами безопасности погибли 34 протестующих и четыре сотрудника сил безопасности, более двух тысяч демонстрантов арестованы.