NORAD анонсировало переброску авиации на военную базу в Гренландии

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки ( ) объявило, что ее самолеты вскоре прибудут на военную базу Питуффик в Гренландии.

Эти самолеты вместе с авиацией, которая базируется на континентальной территории США и Канады, будут «задействованы в давно запланированных мероприятиях NORAD», сообщает в аккаунте объединенного командования в соцсети X.

Мероприятия, подчеркнули в NORAD, скоординированы с властями Дании, а задействованные в них силы имеют все необходимые дипломатические разрешения. «Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях», — подчеркнули в NORAD, не став уточнять детали.

После того как Дональд Трамп несколько раз высказался о притязаниях США на Гренландию, восемь европейских стран направили на остров своих военных в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе. 17 января Трамп объявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении этих стран. Пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня, пригрозил президент США, увеличатся до 25%, если не будет достигнута договоренность о передаче Гренландии Соединенными Штатами. Лидеры европейских стран в ответ заявили, что подобные заявления «подрывают трансатлантические отношения».

