Лавров: США до сих пор не освободили россиян с танкера, захваченного в Атлантическом океане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пока не выполнили свое обещание освободить двух граждан РФ из состава экипажа танкера «Белла 1» («Маринера»), задержанного американскими военными в Атлантическом океане. Об этом он рассказал на пресс-конференции, его слова приводит радио «Маяк».

«Мы сразу же как только узнали о том, что танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне — главным для нас было освободить наших граждан. Их там двое. Нас заверили, по сути в тот же день или наутро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое нам было передано», — сказал Лавров.

9 января МИД России выпустил заявление, в котором утверждалось, что президент США Дональд Трамп решил освободить двух россиян из состава экипажа захваченного танкера.

В Вашингтоне эту информацию не комментировали.

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который, как утверждалось, направлялся в Венесуэлу. Вашингтон заявлял, что судно находится в санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных, а уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России.

США захватили танкер днем 7 января между Исландией и Британскими островами. На борт «Беллы 1» высадился американский десант с вертолета. Reuters сообщал, что в непосредственной близости от танкера и Береговой охраны США находились российские военные суда. МИД России назвал задержание танкера «незаконной силовой акцией».

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры