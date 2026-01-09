МИД РФ сообщил, что Трамп решил освободить двух россиян с захваченного США танкера
Дональд Трамп решил освободить двух граждан РФ из состава экипажа танкера «Белла 1» »(«Маринера»), задержанного американскими военными в Атлантическом океане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.
В МИД заявили, что Трамп принял такое решение в ответ на обращение российской стороны.
«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — добавили в министерстве.
Американская сторона эту информацию пока не комментировала.
В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который, как утверждалось, направлялся в Венесуэлу. Вашингтон заявлял, что судно находится санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных, а уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и «другие военно-морские силы» для сопровождения танкера.
США захватили танкер днем 7 января между Исландией и Британскими островами. МИД России назвал задержание танкера «незаконной силовой акцией».