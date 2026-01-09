МИД РФ сообщил, что Трамп решил освободить двух россиян с захваченного США танкера

Дональд Трамп решил освободить двух граждан РФ из состава экипажа танкера «Белла 1» »(«Маринера»), задержанного американскими военными в Атлантическом океане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В МИД заявили, что Трамп принял такое решение в ответ на обращение российской стороны.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США. Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — добавили в министерстве.

Американская сторона эту информацию пока не комментировала.

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который, как утверждалось, направлялся в Венесуэлу. Вашингтон заявлял, что судно находится санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных, а уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и «другие военно-морские силы» для сопровождения танкера.

США захватили танкер днем 7 января между Исландией и Британскими островами. МИД России назвал задержание танкера «незаконной силовой акцией».

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры

Читайте также

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры