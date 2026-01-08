Россия назвала «незаконной силовой акцией» задержание американскими военными нефтяного танкера в Атлантическом океане

Министерство иностранных дел РФ выразило «серьезную обеспокоенность» задержанием нефтяного танкера «Белла 1» («Маринера») американскими военными в Атлантическом океане. По мнению МИД, это была «незаконная силовая акция» против судна.

В ведомстве заявили, что танкер еще 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом и осуществлял «мирный проход» в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов. США, как утверждают в МИД, неоднократно получали информацию о российской принадлежности танкера и его «гражданском мирном статусе».

МИД отмечает, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований, таких как пиратство или работорговля, что не относится к «Белле 1». В остальных случаях подобные действия разрешены только по согласованию с государством флага, Россия не давала такого согласия и выражала официальный протест американским властям в связи с преследованием танкера Береговой охраной США, добавили в МИД.

«В этих условиях высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства. Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца. Под угрозу поставлены жизнь и здоровье членов экипажа „Маринеры“, в составе которого граждане нескольких стран. Категорически неприемлемыми считаем адресованные им американскими властями угрозы судебного преследования под абсурдными предлогами», — говорится в заявлении МИД.

Министерство назвало «несостоятельными проходящие у американской стороны отсылки к своему национальному санкционному законодательству». По версии Москвы, ограничительные меры США и других западных стран «носят нелегитимный характер». МИД выразил «сожаление и тревогу» по поводу «готовности Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций».

МИД призвал США «вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия» в отношении танкера.

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который, как утверждалось, направлялся в Венесуэлу. Вашингтон заявлял, что судно находится санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных, а уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и «другие военно-морские силы» для сопровождения танкера.

США захватили танкер днем 7 января между Исландией и Британскими островами. На борт «Беллы 1» высадился американский десант с вертолета. Reuters сообщал, что в непосредственной близости от танкера и Береговой охраны США находились российские военные суда. Вице-президент США Джей Ди Вэнс после задержания «Беллы 1» заявил, что это был «фальшивый российский танкер». «Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим», — сказал он в интервью Fox News.

