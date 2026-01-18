Bild: немецкие военнослужащие досрочно и «без объяснений» покинули Гренландию

Группа военнослужащих бундесвера, отправленная в Гренландию несколько дней назад с разведывательными целями, покидает остров неожиданно и «без объяснений», пишет Bild со ссылкой на корреспондента, увидевшего солдат со всеми вещами в аэропорту Нуука.

По информации Bild, приказ военные получили из Берлина рано утром 18 января. При этом, как пишет издание, командующий разведывательной группой адмирал Штефан Паули, только накануне рассказывал, что обменялся с партнерами мнениями о дальнейшем сотрудничестве, доложил об этом в Берлин и ждал одобрения, чтобы обсудить следующие шаги с датской стороной. Bild отмечает, что миссия завершилась раньше запланированного срока, а ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены.

Причина срочного вылета военнослужащих из Гренландии неизвестна. Bild предполагает, что это может быть связано с угрозами Дональда Трампа ввести пошлины против восьми стран, отправивших в Гренландию военных.

Немецкая разведывательная группа прилетела в Гренландию всего несколько дней назад. 15 января министерство обороны Германии сообщало, что военнослужащие бундесвера отправились на остров по приглашению датской стороны с целью «изучить способы обеспечения безопасности в свете угроз со стороны России и Китая в Арктике».

17 января Дональд Трамп объявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении восьми стран, отправивших своих военных в Гренландию. В числе этих стран была и Германия. Пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня увеличатся до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии Соединенными Штатами, добавил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти угрозы «неприемлемыми» и «неуместными». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что введение пошлин «совершенно неправильно» и пообещал обсудить этот вопрос с администрацией Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что в рамках НАТО «удастся прийти к взаимоприемлемому решению».

