Леонид Волков прокомментировал уголовное дело в Украине. Он напомнил, что в РФ его приговорили к 18 годам за осуждение российского вторжения

Руководитель политических проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Украине против него начали уголовное производство по обвинению в оправдании вооруженной агрессии России.

«Знаете, мне кажется эта ситуация из тех, когда комментировать — только портить. Вместо комментария напомню, что в России я осужден к 18 годам лишения свободы по 45 эпизодам и 9 статьям Уголовного кодекса. И 34 из этих эпизодов — за осуждение российской агрессии против Украины», — написал Волков в соцсети X.

О расследовании в отношении Волкова сообщали телеграм-канал Sota, украинское издание «Главком» и Deutsche Welle со ссылкой на источник в украинских правоохранительных органах. Поводом к уголовному преследованию стали высказывания Волкова про основателя Дениса Капустина и руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

По данным «Главкома», уголовное производство открыли по статьям об оправдании агрессии РФ (часть 3 статьи 436-2 УК Украины) и оскорблении чести и достоинства военных (статья 435-1 УК Украины) после обращения депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк.

Официально в Офисе генпрокурора Украины об уголовном деле против Волкова не сообщали.

5 декабря бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в , опубликовала свою переписку с Волковым. В ней после новостей о смерти Капустина (тогда еще не было известно, что это была инсценировка) Волков написал ей сообщение, в котором назвал Капустина «нациком», который вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога Буданова». Он также выразил надежду, что осуждены будут бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его бывший советник Михаил Подоляк и «прочее пропагандистское лицемерное ворье». Позже Волков выразил сожаление из-за того, что написал это сообщение.

На следующий день после публикации переписки Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с вопросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу безопасности Литвы. После получения ответа может быть принято решение об аннулировании вида на жительство Волкова в Литве.

В июне 2025 года суд в Москве заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы. Ему вменили четыре эпизода мошенничества, 16 эпизодов оправдания терроризма в интернете, 18 эпизодов распространения «фейков» про армию.

Читайте также

Леонида Волкова могут лишить вида на жительство в Литве Он назвал основателя РДК Дениса Капустина «нациком», а бывшего главу ГУР Украины Кирилла Буданова — «гнусным деревенским политтехнологом»

Читайте также

Леонида Волкова могут лишить вида на жительство в Литве Он назвал основателя РДК Дениса Капустина «нациком», а бывшего главу ГУР Украины Кирилла Буданова — «гнусным деревенским политтехнологом»