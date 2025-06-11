Суд в Москве заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил соратника Алексея Навального Леонида Волкова к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила «Медиазона».

Волкову также назначили штраф в два миллиона рублей.

Прокуратура запрашивала для Волкова аналогичный срок.

Уголовное дело в отношении Волкова поступило в суд в начале апреля. В нем 45 эпизодов. Ему, в частности, вменяют четыре эпизода мошенничества группой лиц или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), 16 эпизодов оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), 18 эпизодов распространения военных «фейков» группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК).

«Оттепель! 18 лет строгого мне дали. Как прокурор и просил. Но по штрафу скощуха вышла: всего 2 млн рублей. И интернетом пользоваться не запретили! Ну, буду пользоваться тогда», — написал Волков в своем телеграм-канале, комментируя решение суда.

С января 2021 года Леонид Волков находится в розыске по уголовному делу о привлечении несовершеннолетних к митингам. Летом 2022 года против него возбудили уголовное дело об «оправдании терроризма». В 2024 году Волков сообщил о еще одном уголовном деле против него — по статьям о «фейках» про армию и «оправдании терроризма».