Власти Украины завели уголовное дело на Леонида Волкова

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении руководителя политических проектов ФБК Леонида Волкова по обвинениям в оправдании вооруженной агрессии РФ, пишет Sota. Издание опубликовало копию ответа из украинской генпрокуратуры одному из заявителей по делу (фамилия Волкова в документе не упоминается).

Ранее о деле против российского оппозиционера также сообщало украинское издание «Главком». По его данным, уголовное производство открыли по статьям об оправдании агрессии РФ (часть 3 статьи 436-2 УК Украины) и оскорблении чести и достоинства военных (статья 435-1 УК Украины) после обращения депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк. По этим статьям Волкову может грозить до восьми лет лишения свободы.

Поводом к уголовному преследованию стали высказывания Волкова про основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина и руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

В Офисе генпрокурора Украины об уголовном деле против главы политических проектов ФБК официально не сообщали.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас работает в «Русском добровольческом корпусе», опубликовала в фейсбуке сообщение, которое глава политических проектов ФБК Леонид Волков написал ей после известия о смерти Дениса Капустина (тогда еще не было известно, что его смерть инсценировали). Волков назвал Капустина «нациком», который вместе с РДК «решал мутные задачи гнусного деревенского политтехнолога ». Позже Волков выразил сожаление из-за того, что написал это сообщение.

6 января стало известно, что Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с вопросом о том, представляют ли заявления Волкова угрозу безопасности Литвы. Если будет получен ответ, что такая угроза есть, Волкову могут аннулировать вид на жительство в Литве, куда он переехал в 2019 году.

