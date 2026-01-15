NBC: Трамп хотел «быстрого и решительного» удара по Ирану, но его советники не смогли гарантировать ему, что после этого режим рухнет

Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не спровоцировали затяжную войну, пишет NBC News со ссылкой на несколько источников.

«Если он на что-то решится, он хочет, чтобы это было окончательно», — сказал один из собеседников издания.

Однако советники Трампа не смогли гарантировать ему, что режим в Иране быстро падет после американского военного удара. По словам троих источников NBC News, в администрации есть обеспокоенность тем, что США может не хватить ресурсов в регионе для защиты от ответа Ирана, который советники Трампа считают неизбежным.

Подобная динамика, как пишет NBC News со ссылкой на двух собеседников, может побудить Трампа одобрить более ограниченные военные действия США в Иране — по крайней мере, на начальном этапе — сохранив при этом варианты эскалации. Источники отметили, что ситуация быстро меняется и по состоянию на вторую половину дня 14 января никаких решений принято не было.

После начала протестов в Иране Трамп заявлял, что США рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в связи с разгоном демонстраций и давлением властей на протестующих. The New York Times сообщал, что Трампу представили несколько вариантов новых ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране. Однако 14 января Трамп сообщил, что, по данным «надежных источников», власти Ирана отказались от казней участников протестов. Вместе с этим в Европе, по данным Reuters, начиная с вечера 14 января ожидали удара США по Ирану «в ближайшие 24 часа». Иран и Ирак в ночь на 15 января закрывали воздушное пространство.

