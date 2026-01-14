Государственный департамент США приостановит обработку виз для граждан 75 стран, включая Россию, Иран, Бразилию и Сомали, сообщил телеканал Fox News. Он утверждает, что первым ознакомился с документом Госдепа, в котором говорится о приостановке выдачи «всех виз».

Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, пока ведомство «не проведет переоценку процесса» выдачи виз.

Канал утверждает, что такое решение Госдеп принял «в целях борьбы с заявителями», которые, по мнению чиновников, «могут стать обузой для государства».

По данным Fox News, в ноябре 2025 года Госдеп разослал консульствам по всему миру телеграмму, в которой дипломатам поручили применять новые правила проверки заявителей на визы. Речь идет, сообщает канал, о так называемом положении о «социальной нагрузке» иммиграционного законодательства.

Согласно этому положению, консульские сотрудники должны отказывать в выдаче виз заявителям, которые, по их мнению, могут попытаться получить социальные пособия в США. Среди критериев отбора — здоровье, возраст, знание английского языка, финансовое положение и даже потенциальная потребность в долгосрочном медицинском уходе. О каких видах виз идет речь, неясно.

Fox News также процитировал заявление представителя Госдепартамента Томми Пиготта. Когда именно он выступил с ним, из заметки телеканала неясно. По словам чиновника, Госдеп будет использовать свои полномочия, чтобы признать несоответствующими требованиям потенциальных иммигрантов, «которые могут стать бременем для США и воспользоваться щедростью американского народа»

«Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент пересматривает процедуры иммиграционного контроля, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальное обеспечение и государственные льготы», — цитирует Fox Пиготта.

США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году последовательно ужесточают миграционную политику. Ранее в стране, среди прочего, ужесточили правила выдачи туристических и учебных виз, начали массово проверять всех обладателей виз США, приостановили лотерею грин-карт, а также установили сбор в 100 тысяч долларов за рабочие визы для иностранцев.

А еще ужесточения затронули туристов

