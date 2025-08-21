Госдеп проверяет всех обладателей виз США (это более 55 миллионов человек). В случае нарушений визу аннулируют, а иностранца депортируют

Государственный департамент США заявил 21 августа, что проверяет более 55 миллионов граждан других стран, имеющих действующие американские визы, на предмет возможных нарушений миграционного законодательства, сообщает Associated Press.

Госдеп заявил агентству, что «постоянно» проверяет обладателей виз США на соответствие правилам. В частности, ведомство изучает, не превышен ли срок нахождения по визе, и выясняет, связан ли человек с преступностью или терроризмом. Если окажется, что иностранец нарушил требования, его визу аннулируют. В случае, если он находится в США, его вышлют из страны.

В Госдепартаменте отметили, что с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года ведомство аннулировало в два раза больше виз, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число аннулированных студенческих виз выросло в четыре раза.

Госдеп заявил ранее в августе, что аннулировал более шести тысяч студенческих виз из-за того, что обладатели документов нарушили срок пребывания, а также из-за нарушения законов, в том числе нападений, вождения в состоянии опьянения и поддержки терроризма. В ведомстве уточняли, что примерно четыре тысячи виз аннулировали из-за нарушений закона, около 200-300 виз — по причинам, связанным с терроризмом.

еще о миграционной политике трампа

Во Флориде нелегальных мигрантов свозят в палаточный лагерь посреди болота. Там нет даже канализации Власти считают это «инновационным, эффективным и экономичным решением миграционного кризиса»

еще о миграционной политике трампа

Во Флориде нелегальных мигрантов свозят в палаточный лагерь посреди болота. Там нет даже канализации Власти считают это «инновационным, эффективным и экономичным решением миграционного кризиса»