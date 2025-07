Во Флориде нелегальных мигрантов свозят в палаточный лагерь посреди болота. Там нет даже канализации Власти считают это «инновационным, эффективным и экономичным решением миграционного кризиса»

Центр Alligator Alcatraz, 4 июля 2025 года Pedro Portal / Miami Herald / Tribune News Service / Getty Images

3 июля в штате Флорида открылся центр временного содержания мигрантов под названием Alligator Alcatraz. Он расположен посреди обширных болот Эверглейдс, где действительно водится много аллигаторов. Центр возведен на бывшем аэродроме и состоит из палаток.

Alligator Alcatraz работает в рамках программы, запущенной администрацией президента США Дональда Трампа: федеральная миграционная служба по особому соглашению фактически делегирует свои полномочия правоохранительным органам отдельных штатов. Возможность такого делегирования предусмотрена федеральным законом об иммиграции, принятым еще в 1996 году, но прежде использовалась редко. После победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года количество соглашений резко выросло — сейчас они действуют в 30 штатах из 50.

Задержание миграционной службой, в том числе с целью последующей депортации, — это гражданско-правовая процедура. Однако Alligator Alcatraz по условиям содержания напоминает скорее тюрьму, чем центр временного содержания.

Журналистам The New York Times и The Washington Post удалось поговорить с людьми, которые там находятся. По их рассказам, палатки, в которых они живут, протекают при каждом дожде — а во Флориде в июле как раз начинается сезон дождей, и тропические ливни идут почти каждый день. Болотистая местность кишит комарами. По ночам в палатках не выключают свет. Возможность принять душ задержанным предоставляется крайне редко, кормят их скудно, медицинскую помощь почти не оказывают. В Alligator Alcatraz нет ни телевизоров, ни книг, ни спортивной площадки. Из-за отдаленности центра от городов значительно затруднен доступ задержанных к юридической помощи.

В таких условиях в Alligator Alcatraz уже содержатся около 900 человек. В основном это выходцы из Латинской Америки. Из них 60%, по официальным данным, являются обвиняемыми по уголовным делам или имеют криминальное прошлое. Остальных задержали исключительно за миграционные нарушения.

Массовое выдворение нелегальных иммигрантов было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Став президентом, он не только начал сворачивать все государственные программы, позволяющие мигрантам легализоваться, но и поручил министерству внутренней безопасности и другим ведомствам активно искать и депортировать нелегалов.

Губернатор Флориды Рон Десантис, один из наиболее активных союзников Трампа, одним из первых поддержал эту инициативу — и предложил федеральной миграционной службе услуги правоохранительных органов штата в поиске нелегальных мигрантов. Во Флориде даже приняли закон, по которому сам факт пребывания на территории штата без надлежащих документов признавался уголовным преступлением. Впрочем, суд этот закон отменил. Власти штата подали апелляции и дошли до Верховного суда США — но проиграли.

Сторонники Трампа и Десантиса утверждают, что Alligator Alcatraz — это «инновационное, эффективное и экономичное решение миграционного кризиса». «Экономия», очевидно, состоит в основном в том, что для его сооружения не понадобилось капитального строительства: палатки возвели на бывшем летном поле всего за восемь дней. Но это оборачивается затруднениями: все необходимое приходится привозить издалека, а отсутствие самой базовой инфраструктуры означает, что даже сточные воды надо вывозить автоцистернами.

Власти Флориды оценивают затраты на центр в 450 миллионов долларов в год. Критики указывают, что это значительно больше, чем стоимость содержания заключенных в обычных тюрьмах или федеральных иммиграционных центрах. Более того, поскольку Alligator Alcatraz возведен в рамках объявленного Трампом и Десантисом чрезвычайного положения в миграционной сфере, подряды на его сооружение и обслуживание были заключены без тендеров — и часть из них получили компании, связанные с донорами Республиканской партии.

Оппоненты столь жесткой миграционной политики считают, что сам факт содержания в таких условиях нарушает фундаментальные права человека. Правозащитный Американский союз гражданских свобод подал иск против властей Флориды из-за того, что мигранты фактически лишены доступа к юридической помощи. Семьи мигрантов не могут найти своих родственников, так как в базе данных миграционной службы нет сведений о том, где их содержат после задержания.

Трамп лично посетил центр вскоре после его открытия. При этом федеральные власти, включая миграционную службу, всячески подчеркивают, что Alligator Alcatraz — всецело проект властей Флориды и их сфера ответственности.

