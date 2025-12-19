Мемориал у корпуса Брауновского университета, появившийся после стрельбы, 17 декабря 2025 года Craig F. Walker / The Boston Globe / Getty Images

19 декабря министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что США приостанавливают программу DV1 (это лотерея грин-карт), которая давала иммигрантам из других стран шанс попасть в Америку.

«По указанию президента Трампа я немедленно поручила приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что ни один американец больше не пострадает от этой катастрофической программы», — написала Ноэм. Это решение, как она пояснила, связано со стрельбой в Брауновском университете — по ее словам, стрелявший въехал в США в 2017 году именно по программе DV1, а затем получил грин-карту.

Программа DV1 (Diversity Visa Lottery, диверсификационная лотерея) позволяет гражданам стран с низким уровнем иммиграции в США подать заявку на визу и поучаствовать в лотерее, которая проходит раз в год. В ходе этой лотереи система случайным образом выбирает победителей (соблюдая при этом квоты по регионам и странам). Если человек проходит отбор, он получает визу (всего разыгрывается до 55 тысяч виз), по которой может (с предварительной проверкой биографии) въехать в США и затем оформить там грин-карту — то есть подтверждение вида на жительство и права на работу. В сентябре 2025 года Госдепартамент США предложил установить сбор в размере одного доллара за регистрацию в программе розыгрыша виз — до этого она была бесплатной. В ноябре 2025 года, после стрельбы у Белого дома, в результате которой ранения получили двое военнослужащих Национальной гвардии США (одна из пострадавших позже умерла), глава Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу заявил, что Трамп поручил его ведомству провести «полномасштабную и тщательную перепроверку каждой грин-карты каждого иностранца из каждой страны, вызывающей обеспокоенность».

Брауновский университет расположен в городе Провиденс штата Род-Айленд (это севернее Нью-Йорка) и входит в Лигу плюща. 13 декабря в кампусе университета вооруженный мужчина открыл стрельбу в аудитории, где проходила подготовка к итоговому экзамену по экономике. Он убил двух человек. 16 декабря университет назвал их имена: это 18-летний студент первого семестра Мухаммад Азиз Умурзоков (он был гражданином США с узбекистанскими корнями) и 19-летняя второкурсница Элла Кук. Еще девять человек были ранены.

Портреты погибших студентов — Мухаммада Азиза Умурзокова и Эллы Кук возле инженерно-исследовательского центра Брауновского университета, 16 декабря 2025 года Kyle Mazza / Anadolu / Getty Images

Стрелявший — 48-летний выходец из Португалии по имени Клаудиу Мануэл Невеш Валенте. Полиция Провиденса опубликовала видео, на которых предположительно был снят преступник, и начала его поиски.

Спустя почти неделю, 19 декабря, мэр Провиденса Бретт Смайли объявил, что Валенте найден мертвым. Его тело нашли в комплексе аренды складских помещений в городе Салем в штате Нью-Гэмпшир (к северу от Род-Айленда). В полиции сообщили, что он покончил с собой после того, как был выдан ордер на его арест по обвинению в убийствах.

Валенте называют бывшим студентом Брауновского университета. В пресс-релизе самого учреждения говорится, что Валенте был зачислен осенью 2000 года, но проучился всего три семестра, после чего взял академический отпуск, а летом 2003 года официально отчислился. Никаких связей с учебным заведением он впоследствии не имел, подчеркивает университет. Законный статус пребывания в США Валенте, как пишет CNN, получил в 2017 году. Криминального прошлого у него, по данным властей, не было.

Однако двое погибших студентов оказались не единственными жертвами Валенте. Правоохранительные органы также подозревают его в убийстве физика-ядерщика, профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуну Лурейру, произошедшем спустя два дня после стрельбы в Брауновском университете. Профессора нашли с огнестрельными ранениями в его доме в Бруклине, позже он умер в больнице. Лурейру было 47 лет, он работал в области термоядерного синтеза и астрофизики.

Лурейру, как и Валенте, был выходцем из Португалии и начинал свою учебу в португальском Instituto Superior Técnico. По словам массачусетского прокурора Лии Фоули, с Валенте профессора объединяет то, что оба в период с 1995 по 2000 год проходили одну и ту же академическую программу в Португалии.

Нуну Лурейру Jake Belcher / Reuters / Scanpix / LETA

Связать оба преступления правоохранительным органам помогли данные прокатной компании, в которой Валенте арендовал машину — ее зафиксировали уличные камеры недалеко от дома убитого профессора и заметили очевидцы у Брауновского университета. Однако мотивы стрелявшего до сих пор неизвестны. «Я не думаю, что мы понимаем, почему именно сейчас, почему Брауновский университет, почему именно эти студенты, почему этот класс», — сказал генеральный прокурор Род-Айленда Питер Неронха.

Власти США пока не пояснили, коснется ли решение о приостановке программы DV1 уже выданных грин-карт. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм напомнила, что Трамп уже выступал за прекращение этой программы — во время своего первого срока, после того, как в октябре 2017 года в Нью-Йорке водитель грузовика наехал на людей на велосипедной дорожке у реки Гудзон. Тогда погибли восемь человек, еще 10 получили тяжелые травмы. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Водителем грузовика был выходец из Ташкента Сайфулла Саипов, который, как отметила Кристи Ноэм, также попал в США по программе DV1.

NBC News отмечает, что в лотерее 2025 года визы выиграли 131 тысяча человек (включая супругов победителей) — и они еще должны пройти проверку прежде чем смогут въехать в США. Граждане Португалии получили всего 38 виз.