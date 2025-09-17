Государственный департамент предложил установить сбор в размере одного доллара за регистрацию в программе ежегодной лотереи, в которой можно получить вид на жительство в США («грин-карту»).

Соответствующие поправки предлагается внести в прейскурант сборов за консульские услуги Бюро по консульским вопросам Госдепартамента, сообщается на сайте Федерального реестра США 16 сентября.

По мнению Госдепа, эта мера позволит «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми, кто в ней участвует, а не только между победителями.

В США с 1990 года действует программа, по которой иностранцам каждый год случайным образом раздают 50 тысяч видов на жительство (еще пять тысяч ежегодно выделяют для стран Центральной Америки). Все предыдущие годы участие в лотерее было бесплатным.

