Трамп установил сбор в 100 тысяч долларов за рабочие визы США для иностранцев

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре визовой программы H-1B, которая позволяет нанимать высококвалифицированных иностранных работников. Она популярна среди крупных, в первую очередь технологических, компаний, сообщают Reuters и Bloomberg.

Указ Трампа устанавливает сбор в 100 тысяч долларов за подачу заявки на участие в программе, а также ограничивает въезд в США по программе H-1B, если оплата не была произведена.

До сих пор общая сумма различных сборов по программе H-1B достигала примерно 1500 долларов. Новый сбор будет суммироваться с текущими, пишет Bloomberg.

Ожидается, что больше остальных реформа затронет технологическую отрасль, которая в значительной степени зависит от виз H-1B. Reuters отмечает, что в рамках этой программы американские компании в том числе привлекают высококвалифицированных сотрудников из Индии и Китая.

Microsoft, JPMorgan и Amazon, по данным Reuters, уже рекомендовали своим сотрудникам с визами H-1B не покидать США. Тем, кто уехал из страны, посоветовали вернуться как можно скорее — до вступления изменений в силу 21 сентября.

Другим указом Трамп разрешил предоставлять иностранцам вид на жительство в стране, так называемую Trump Gold Card («Золотую карту Трампа»), по ускоренной процедуре за один миллион долларов.

За пять миллионов долларов иностранцы могут получить Trump Platinum Card («Платиновая карта Трампа») — вид на жительство в США, получатели которого также будут освобождены от налогов на прибыль, полученную за пределами страны.

Власти США решили провести реформу программы H-1B, как утверждается, из-за злоупотребления этими визами и вытеснения американских работников с рынка.

Решение Дональда Трампа, пишет Reuters, усложнить правила выдачи виз H-1B вызвало серьезные обсуждения в технологической отрасли, которая вложила миллионы долларов в его президентскую кампанию.

Реформа программы H-1B — последний шаг миграционной политики администрации Трампа. Ранее США, среди прочего, ужесточили правила выдачи туристических и учебных виз, а также обсуждают введение сбора за участие в лотерее грин-карт.

