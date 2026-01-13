Билл и Хиллари Клинтон отказались давать показания конгрессу по делу Эпштейна

42-й президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон отказались давать показания в конгрессе США в рамках расследования, которое инициировали республиканцы в связи с делом финансиста .

О своем отказе Клинтоны сообщили в специальном письме главе комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе, республиканцу Джеймсу Комеру. Текст письма опубликован в соцсетях Билла и Хиллари Клинтон.

В письме Клинтоны раскритиковали политику администрации Дональда Трампа. Они назвали выданные им повестки «недействительными и юридически неисполнимыми». Бывший президент и его жена заявили, что за год работы комитет допросил лишь двух человек и не предпринял попыток повлиять на Минюст США по вопросу публикации всех файлов по делу Эпштейна.

Клинтоны также подчеркнули, что уже предоставили письменные показания под присягой, аналогичные тем, которые комитет принял у других свидетелей. Ранее они неоднократно заявляли, что у них нет информации, имеющей отношение к расследованию. Они обвинили Комера в том, что он рискует приостановить работу конгресса «для проведения политически мотивированного процесса».

В ответ Комер пригрозил привлечь Клинтонов к ответственности за неуважение к конгрессу. Это может привести к уголовным обвинениям, отмечает Reuters.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Дональд Трамп использовал конспирологическую теорию о «списке клиентов» Эпштейна, чтобы дискредитировать своих политических противников, и обещал опубликовать этот список, если станет президентом.

Вернувшись в Белый дом в январе 2025-го, Трамп сменил риторику, а его администрация заявила, что никакого «списка клиентов» Эпштейн не вел. На фоне критики лидер США все же одобрил публикацию материалов дела.

В конце 2025 года Минюст США начал публиковать документы. Часть файлов была отредактирована. В материалах упоминаются Дональд Трамп и Билл Клинтон, а также другие политики и знаменитости. Однако эти файлы подтверждают, что они были лишь знакомы с финансистом.