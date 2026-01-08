Беспилотник атаковал нефтяной танкер «теневого флота» России в Черном море

В Черном море у берегов Турции в результате атаки беспилотника поврежден нефтяной танкер «Эльбус» (Elbus), который шел под флагом Палау, сообщили турецкие издания, в том числе Haberturk.

По их данным, повреждения получила верхняя часть танкера. Атака произошла в 30 морских милях (55,6 километра) от района Абана в провинции Кастамону.

После атаки судно подало сигнал бедствия, на который прибыли сотрудники Береговой охраны Турции и отбуксировали танкер в район порта Инеболу. Сейчас судно стоит на якоре там в ожидании оценки повреждений.

Турецкие издания не сообщают, куда или откуда следовал «Эльбус». Украинский телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» утверждает, что речь идет о танкере теневого флота России, который следовал на загрузку в Новороссийск. О том, что судно относят к «теневому флоту», пишут и Z-блогеры.

Как обратила внимание «Медиазона», судно неоднократно меняло страну регистрации, а до 2014 года оно принадлежало российской судоходной компании «Совкомфлот».

Власти России и Украины атаку пока не комментировали.

С ноября 2025 года несколько раз сообщалось об ударах украинских сил по танкерам «теневого флота» России. Три судна были атакованы в Черном море, еще одно, по заявлению ВСУ, в Средиземном. Россия грозилась ответить на удары по танкерам, в том числе «отрезать Украину от моря».

Как сообщал The Atlantic со ссылкой на источники, администрация президента США Дональда Трампа разрешила Украине атаковать нефтяную инфраструктуру России, чтобы подтолкнуть Москву к мирным переговорам. Киев пошел дальше и стал наносить удары по судам «теневого флота».

