Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата вице-премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына, 20-летнего Ахмата Кадырова, заместителя председателя правительства республики. Об этом Кадыров-старший сообщил в своем телеграм-канале.

Получив пост зампреда правительства Чечни, Ахмат Кадыров сохранит должность регионального министра по физической культуре и спорту, которую занял в мае 2024 года. До этого он четыре месяца (с февраля по май 2024-го) работал министром Чечни по делам молодежи.

Второй сын Рамзана Кадырова Зелимхан в 2024 году возглавил чеченский бойцовский клуб «Ахмат» и Федерацию бокса Чечни. Третий сын Адам в 2025 году стал секретарем Совбеза республики. Всего, по подсчетам «Проекта», на связанных с властью постах работали или работают не менее 96 родственников Рамзана Кадырова, в том числе семеро из 14 его детей.

В последние годы в СМИ и соцсетях циркулируют слухи о тяжелой болезни Кадырова. «Новая газета Европа» писала со ссылкой на источники, что еще в 2019 году главе Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы. Сам Кадыров отрицает, что у него есть проблемы со здоровьем.

