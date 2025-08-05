«Повторю, чтобы враги знали: я здоров». Кадыров, о тяжелой болезни которого писали СМИ, объявил кампанию по борьбе с «клеветой и дезинформацией»

Глава Чечни Рамзан Кадыров появился на публичном совещании правительства Чечни, в ходе которого заявил, что «здоров». Видеозапись с совещания он выложил в своем телеграм-канале.

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — сказал Кадыров.

В ходе совещания глава Чечни, по его словам, поручил «усилить работу» по пресечению «клеветы и дезинформации» в социальных сетях и мессенджерах. Депутат Госдумы Адам Делимханов заверил его, что такая работа ведется и в других регионах России.

Кадыров появился на публике во второй раз после того, как, по сообщениям турецких СМИ, чуть не утонул в море во время отдыха в пятизвездочном отеле в турецком Бодруме. Причины случившегося не уточнялись, официальных комментариев власти Чечни не давали.

В первом публичном видео после предполагаемого инцидента в Турции Кадыров также показывал свое хорошее здоровье — он крутил педали велотренажера и говорил, что «возвращается к нагрузкам после перерыва». Пользователи соцсетей обращали внимание на то, что глава Чечни серьезно похудел.

В последние несколько лет в СМИ и соцсетях постоянно циркулируют слухи о тяжелой болезни Кадырова. «Новая газета Европа» в апреле 2024 года писала со ссылкой на источники, что еще в 2019 году главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы.

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