Несовершеннолетний сын Кадырова получил третий пост в Чечне. Теперь он секретарь Совбеза республики

Сын главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров получил третий пост в республике, пишет «Коммерсант».

Теперь он занимает должность секретаря Совета безопасности Чечни, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Когда именно Адам Кадыров был назначен на пост в Совбезе, неизвестно. С июля 2024 года эту должность занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.

В ноябре 2023 года, когда Адаму Кадырову было 15 лет, он возглавил службу безопасности главы Чечни (за это его включили в Книгу рекордов России).

В начале апреля 2025-го сына Рамзана Кадырова назначили куратором управления МВД по Чечне.

Кроме того, он курирует Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, а также батальон Минобороны РФ имени Шейха Мансура и батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского.

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды.

Читайте также

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий

Читайте также

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий