Несовершеннолетний сын Кадырова получил третий пост в Чечне. Теперь он секретарь Совбеза республики
Сын главы Чечни, 17-летний Адам Кадыров получил третий пост в республике, пишет «Коммерсант».
Теперь он занимает должность секретаря Совета безопасности Чечни, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Когда именно Адам Кадыров был назначен на пост в Совбезе, неизвестно. С июля 2024 года эту должность занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров.
В ноябре 2023 года, когда Адаму Кадырову было 15 лет, он возглавил службу безопасности главы Чечни (за это его включили в Книгу рекордов России).
В начале апреля 2025-го сына Рамзана Кадырова назначили куратором управления МВД по Чечне.
Кроме того, он курирует Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, а также батальон Минобороны РФ имени Шейха Мансура и батальон Росгвардии имени Байсангура Беноевского.
В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды.