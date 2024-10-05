Адама Кадырова (он избил арестанта в СИЗО) включили в Книгу рекордов России

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта РФ.

Соответствующую награду ему вручили 4 октября во время турнира по ММА в Грозном. Главред издания Станислав Коненко также наградил Адама Кадырова медалью за популяризацию Книги рекордов России.

Адам Кадыров прокомментировал награду так: «Мы не намерены останавливаться, Ахмат сила».

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды. В октябре он получил звание Героя Чеченской Республики, а в ноябре возглавил службу безопасности главы Чечни.

А вот что происходит с Никитой Журавелем

На Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь завели еще и дело о госизмене. Ему могут дать пожизненный срок Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий

А вот что происходит с Никитой Журавелем

На Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь завели еще и дело о госизмене. Ему могут дать пожизненный срок Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий