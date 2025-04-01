Несовершеннолетний сын Кадырова (он избил арестанта в СИЗО) стал куратором чеченской полиции

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров назначен куратором управления МВД по республике. Сюжет об этом опубликовал телеканал ГТРК «Вайнах».

Как отмечается, эту должность он получил «по поручению главы Чеченской республики». В репортаже говорится, что Адам Кадыров уже отдал свои первые поручения на посту: представил нового руководителя оперативно-розыскной части управления собственной безопасности МВД, а также вручил награды Героя Чечни «отличившимся сотрудникам полиции».

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни тогда заявил, что гордится сыном. После этого Адаму Кадырову стали присваивать различные награды. В октябре он получил звание Героя Чеченской Республики, а в ноябре возглавил службу безопасности главы Чечни (за это его включили в Книгу рекордов России). Адам Кадыров также назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, а также батальона Минобороны РФ имени Шейха Мансура и батальона Росгвардии имени Байсангура Беноевского.

А вот что происходит с Никитой Журавелем

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий

А вот что происходит с Никитой Журавелем

Никиту Журавеля, которого судили за сожжение Корана (это его избил сын Кадырова), теперь приговорили еще и по делу о госизмене. Он проведет в колонии 14 лет Вот как выглядели полтора года его жизни. Цепочка событий