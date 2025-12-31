Военные США больше недели преследуют танкер, который шел в Венесуэлу за нефтью. Недавно на борту судна нарисовали флаг России

Береговая охрана США пыталась задержать в Карибском море танкер «Белла 1» («Bella 1»), когда он направлялся в Венесуэлу за нефтью, однако судно отказалось останавливаться, сообщила газета The New York Times 30 декабря.

По данным источников издания, американские военные пытались перехватить танкер 21 декабря. «Белла 1» находится под санкциями США из-за того, что перевозил нефть из Ирана в нарушение санкций. На основании этого власти США получили ордер на арест судна.

Береговая охрана пыталась задержать судно, поскольку оно ходило без флага, но экипаж не подчинился и продолжил движение. С тех пор его преследуют американские силы. Уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России.

Где сейчас находится судно, неизвестно. По словам официальных лиц, недавно танкер изменил курс, возможно, направляясь в сторону Гренландии или Исландии.

Источники NYT не объяснили, почему береговая охрана ждет, чтобы подняться на борт танкера — судно не способно двигаться быстрее военных кораблей. Газета указывает, что подняться на борт может специальная команда, способная обеспечить безопасность движущегося судна с потенциально враждебным экипажем.

Обычно гражданские танкеры не пытаются скрыться от береговой охраны. Так, недавно американские военные перехватили два танкера недалеко от Венесуэлы и смогли подняться на борт.

По данным NYT, танкер «Белла 1» участвовал в перевозке нефти из России, Ирана и Венесуэлы в нарушение санкций, введенных США и другими странами. По словам одного из собеседников издания, большая часть экипажа танкера состоит из граждан России, Индии и Украины.

США в декабре начали задерживать танкеры, которые направлялись в Венесуэлу. Это произошло на фоне напряженности в отношениях двух стран. Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября США наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В начале декабря ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы, сообщили американские СМИ.

Читайте также

Пока все ждут завершения войны между Россией и Украиной, вот-вот может начаться другая война — в Венесуэле Зачем она Трампу? И может ли он свергнуть Мадуро? Интервью политолога Владимира Рувинского

