Путин подписал закон, обязывающий изображать российский герб с крестами

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий изображать кресты над коронами и державой на гербе РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в федеральный конституционный закон «О государственном гербе Российской Федерации». Теперь там говорится, что «малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Госдума приняла соответствующий закон 18 декабря 2025 года.

В мае 2025 года на сайте и в телеграм-канале Кремля изменили изображение герба Российской Федерации, добавив к нему четыре креста — на одну большую корону, две малые короны и державу. До этого кресты на нем заменяли ромбы.

Прежнюю версию герба критиковали оперный певец Владислав Москальков, православное движение «Сорок Сороков», Z-каналы и режиссер Никита Михалков. Никита Михалков называл версию герба с ромбами «цыпленком табака». «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», — отмечал он.

В июле 2025 года Госдума приняла закон, запрещающий изображать храмы без имеющейся у них религиозной символики.