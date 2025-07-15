Госдума запретила изображать храмы без креста и разрешила сажать на пять лет за осквернение воинских захоронений

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, запрещающий изображать храмы без имеющейся у них религиозной символики, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы в конце мая. Он запрещает использование изображений культовых зданий, их узнаваемых частей, а также других объектов, содержащих религиозные символы, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Также запрещается убирать религиозные символы с официальных геральдических знаков.

Публиковать изображения без религиозных символов можно, если они отсутствовали в оригинале.

Кроме того, Госдума на заседании 15 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений, а также памятников «и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность с максимальным наказание в виде пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников погибшим.

«Уголовная ответственность — мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут. Наша задача — защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил», — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, внесенный правительством РФ в апреле.

В октябре 2023 года РПЦ раскритиковала Банк России из-за дизайна новой тысячерублевой купюры. На ней изобразили здание бывшей Дворцовой церкви в Казани без креста, а также башню Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Банк России выпускать купюру с таким дизайном не стал, было проведено народное голосование, большинство участников которого, объявили в декабре 2024 года, поддержали размещение на 1000 рублях изображения теплохода «Метеор».

В пояснительной записке к законопроекту об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений утверждалось, что с февраля 2022 года на территории РФ зафиксировано «более 370 резонансных фактов осквернения», которые «не получили должной уголовно-правовой оценки».