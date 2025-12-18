В России узаконили кресты на гербе

Депутаты Госдумы приняли 18 декабря во втором и третьем чтениях закон, обязывающий изображать кресты на гербе Российской Федерации.

В законе «О Государственном гербе» уточнили описание герба, прописав, что малые короны, большую корону и державу венчают «прямые равноконечные четырехконечные кресты с расширяющимися концами», пишет ТАСС.

Такие поправки внесли на рассмотрение Думы после того, как в мае на сайте Кремля заметили изображение герба без крестов. Там был изображен цифровой герб России с меньшим количеством деталей — с ромбами вместо крестов. Такой герб в 2017 году разработали в Минцифры РФ.

В Кремле объясняли, что это объясняется вопросами масштабирования: «Если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбик»

На герб на сайте Кремля вернули кресты после критики Никиты Михалкова, который назвал версию с ромбами «цыпленком табака».