«Если герб уменьшать, то кресты превращаются в ромбик». Песков объяснил, почему на сайте Кремля был российский герб без крестов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на «вопросы масштабирования» и «пиксели на любом мониторе», объясняя, почему на сайте Кремля присутствовал герб России без крестов. Песков высказался по этому вопросу в ходе брифинга для журналистов 22 мая. Аудиозапись комментария пресс-секретаря президента опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Это все вопросы масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбик. И это совершенно не связано на сайте президента с тем, что там ромбики. Если его растянуть и увеличить — там будут кресты. Абсолютно вопрос масштабирования. И все, кто хоть как-то, хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображения, они прекрасно отдают себе отчет. Поэтому герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, какой он должен быть. И этот герб есть на сайте президента. Про другие изображения говорить не могу.

Песков добавил, что на сайте президента РФ в специальном разделе есть «полноформатный» российский герб.

На сайте Кремля, а также в его телеграм-канале 21 мая изменили изображение герба РФ, добавив к нему четыре креста. До этого на сайте (и в телеграм-канале) было изображение цифрового герба России с меньшим количеством деталей — вместо крестов использовали четыре ромба. Изображение поменяли после возникшей критики, в том числе со стороны режиссера Никиты Михалкова.

Цифровой герб РФ для сайта президента в 2017 году разработало Минкомсвязи РФ. В ведомстве объясняли, что обычное изображение герба при размещении на маленьких экранах «становится сложночитаемым и неразборчивым».