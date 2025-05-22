На герб России на сайте Кремля вернули православные кресты. Прежнюю версию раскритиковал Никита Михалков: «Это цыпленок табака»

На сайте и в телеграм-канале Кремля 21 мая изменили изображение герба Российской Федерации, вернув на него четыре православных креста — на одну большую корону, две малые короны и державу.

Как сообщает РБК, эмблему Кремля в телеграм-канале изменили в 19:31 мск. Когда внесли изменения на сайте Кремля, неизвестно, но, судя по веб-архиву, в 10:37 утра православных крестов на эмблеме еще не было.

До этого на сайте Кремля был изображен герб России с малым количеством деталей — так, кресты на нем заменяли ромбы. Когда эту версию герба добавили на сайт, неясно, но, как указывает РБК, эмблема с ромбами присутствовала на фотографии, измененной ко Дню Победы.

Прежнюю версию герба с малым количеством деталей в последние дни раскритиковали оперный певец Владислав Москальков, православное движение «Сорок Сороков» и Z-каналы, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Герб с ромбами также критиковал режиссер Никита Михалков. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме 21 мая, он назвал версию герба с ромбами «цыпленком табака». «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», — заявил Михалков.

Цифровой герб России с меньшим количеством деталей в 2017 году разработало Минкомсвязи РФ (предшественник Минцифры), сообщала газета «Известия». В ведомстве говорили, что разработали цифровой герб, поскольку при размещении на экранах малых размеров обычное изображение герба «становится сложночитаемым и неразборчивым». Новую версию герба сделали с минимальным количеством деталей и в нескольких размерах. В министерстве отмечали, что герб, специально разработанный для сайта президента РФ, «строго соответствует описанию герба в нормативных актах».