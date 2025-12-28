Началась встреча Трампа с Зеленским. Она проходит в резиденции президента США во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в резиденции американского президента Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп приветствовал Зеленского на крыльце резиденции. Оба президента ответили на вопросы журналистов, собравшихся у входа. Трамп заявил, что у него «нет дедлайнов», и он хочет, чтобы война закончилась. По его мнению, и Путин, и Зеленский серьезно относятся к переговорам и хотят заключить сделку. Он добавил, что стороны находятся на финальном этапе переговоров, и «либо это прекратится, либо продлится очень долго и еще миллионы людей погибнут».
Ранее Трамп сообщал, что встреча пройдет в главном обеденном зале и будет открытой для прессы, однако после ответов на вопросы оба лидера ушли внутрь.
В ходе встречи Трамп и Зеленский планируют созвониться с лидерами европейских стран. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, этот звонок запланирован на 21:00 киевского времени (22:00 по Москве).
За час до начала встречи с Зеленским Трамп созвонился с Владимиром Путиным. По словам президента США, он провел «хороший и очень продуктивный» разговор. В Кремле подтвердили, что звонок действительно состоялся. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что звонок был организован по инициативе Трампа. По его словам, Трамп и Путин договорились еще раз созвониться после встречи президента США с Зеленским.
По данным двух источников Financial Times в окружении президента Украины, разговор Трампа с Путиным вызвал обеспокоенность украинских чиновников по поводу тона предстоящей встречи.