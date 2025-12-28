Кремль: Путин и Трамп согласились, что предлагаемое украинцами и европейцами временное прекращение огня «ведет к затягиванию конфликта»

Дональд Трамп и Владимир Путин согласны в том, что временное прекращение огня в Украине «ведет к затягиванию конфликта», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, рассказывая об итогах телефонного разговора двух лидеров.

«Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий», — сказал Ушаков.

По его словам, для прекращения войны от Киева требуется «ответственное политическое решение», касающееся Донбасса — с учетом складывающейся ситуации на фронтах — и это решение «следовало бы принять не мешкая».

Разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным был организован по инициативе президента США, который «хотел бы обсудить нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования» перед контактом с Зеленским, добавил Ушаков. По его словам, разговор Трампа и Путина продлился 1 час 15 минут.

Ушаков добавил, что Путин и Трамп договорились снова созвониться по итогам встречи президента США с Зеленским в Мар-а-Лаго.