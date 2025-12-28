Встреча Трампа с Зеленским завершилась. После нее они начали переговоры с европейскими лидерами

Переговоры делегаций во главе с президентами США и Украины, проходившие в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, завершились. Они продолжались более двух часов.

В настоящее время Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят видеоконференцию с европейскими лидерами, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его словам, в этом звонке участвует премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

За час до встречи с Мар-а-Лаго Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. По словам президента США, он провел «хороший и очень продуктивный» разговор. В Кремле подтвердили, что звонок действительно состоялся. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что звонок был организован по инициативе Трампа. По его словам, Трамп и Путин договорились еще раз созвониться после встречи президента США с Зеленским.

