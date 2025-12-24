В Грозном открыли памятник погибшим при крушении самолета AZAL

В Чечне накануне годовщины крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре 2024 года открыли монумент в память о погибших в авиакатастрофе, сообщает ТАСС.

Посольство Азербайджана в России

Памятник установили в сквере имени первого президента Азербайджана Гейдара Алиева в Грозном. На церемонии присутствовали чеченские чиновники, представители авиакомпании AZAL, а также посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

«Прежде всего хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам погибших в этой трагедии. Для нас всех эта авиакатастрофа явилась ужасной новостью», — заявил на открытии памятника руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

Через руководство AZAL Таймасханов передал выжившим бортпроводникам экипажа медали «За заслуги перед Чеченской Республикой».

В свою очередь глава «Азербайджанских авиалиний» Самир Муса оглы Рзаев заявил на церемонии, что «в такие минуты особенно ясно проявляется прочность братских связей между народами».

Самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. Самолет разбился после того, как его перенаправили через Каспийское море в Казахстан во время атаки украинских беспилотников на регионы Кавказа. При крушении погибли 38 человек, выжили 29 человек.

После крушения самолета в отношениях Москвы и Баку произошел кризис, в том числе потому, что Азербайджан требовал от России признать ответственность за аварию.

Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым в октябре 2025-го, признал, что самолет AZAL сбила российская система противовоздушной обороны. Путин заявил, что причиной крушения стал «технический сбой» российской ПВО, а две выпущенные ракеты «не поразили напрямую самолет», а взорвались в десяти метрах от него.