«Россия лишает 100 миллионов человек права на частную переписку». WhatsApp выступил с заявлением

Руководство мессенджера WhatsApp заявило, что власти РФ, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку. Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters.

«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp.

Роскомнадзор заявляет, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp, поскольку мессенджер нарушает российское законодательство. Ведомство утверждает, что мессенджер используют для организации терактов и вербовки террористов, а также мошеннических и иных преступлений против россиян.

С августа 2025 года Роскомнадзор блокирует звонки через WhatsApp. Тогда представители мессенджера уже заявляли, что будут делать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

22 декабря пользователи из России вновь пожаловались на сбои в работе WhatsApp. По данным экспертов, с этого дня скорость работы мессенджера в России снизилась на 70-80%. В Роскомнадзоре заявили, что полностью заблокируют мессенджер, если компания не выполнит требования российского законодательства.

