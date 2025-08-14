WhatsApp выпустил официальное заявление о блокировке звонков в мессенджере в России.

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране», — говорится в заявлении мессенджера.

В WhatsApp подчеркнули, что будут делать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

Месячный охват WhatsApp в России в аудитории старше 12 лет, по данным Mediascope, по итогам июля 2025-го составлял 96,2 миллиона человек.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года. По данным Forbes, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили крупнейшие операторы связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

13 августа Роскомнадзор официально объявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp — якобы для противодействия преступникам.

Что делать теперь

Звонков в телеграме и вотсапе больше нет. И что же делать? Мы составили длинный список альтернатив (и будем его обновлять)

Что делать теперь

Звонков в телеграме и вотсапе больше нет. И что же делать? Мы составили длинный список альтернатив (и будем его обновлять)