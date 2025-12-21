США захватили в международных водах нефтяной танкер, вышедший из Венесуэлы. Он не был под санкциями
Источник: Reuters
США захватили в международных водах танкер, вышедший из Венесуэлы, сообщает Reuters.
Как пишет агентство, захваченное судно, шедшее под флагом Панамы, не находилось под американскими санкциями.
Власти Венесуэлы назвали произошедшее «серьезным актом международного пиратства» и пообещали обратиться в Совбез ООН.
Это первый случай захвата танкера с тех пор, как президент США Дональд Трамп 16 декабря объявил, что отдал приказ о полной блокаде всех нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. При этом Трамп говорил о судах, находящихся под санкциями.
Впервые США захватили танкер у берегов Венесуэлы 10 декабря. То судно находилось под санкциями и ходило без флага.