Владимир Путин хочет контролировать выборы не только в России, но и в Украине, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом он прокомментировал слова Путина о том, что Россия «готова подумать» над тем, чтобы обеспечить безопасность в случае проведения выборов в Украине.

Накануне во время прямой линии глава Кремля, рассуждая о потенциальных президентских выборах в Украине, заявил, что Россия могла бы воздержаться от ударов вглубь украинских территорий в день голосования. При этом, отметил Путин, в случае проведения голосования украинцы, проживающие в России, тоже должны получить возможность принять участие в выборах.

«Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал», — ответил на это Зеленский в беседе с журналистами польского агентства РАР.

Законодательство Украины запрещает проводить в стране выборы, в том числе президентские, во время военного положения. За время войны в Украине не проводили выборы в Верховную раду, которые планировались в 2023 году, и выборы президента, которые намечались на 2024 год. На этом фоне российские власти и пропаганда распространяют тезис о том, что действующая власть в Украине нелегитимна.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico 9 декабря, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский в тот же день сообщил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность. Лидер Украины также предлагал установить режим прекращения огня на время президентских выборов в стране.

О чем еще говорил Путин на прямой линии

Чтобы не было войны, к нам надо относиться с уважением. «Иноагентов» никто не сажает. Интернет отключают из-за дронов Это главные тезисы из четырехчасового выступления Путина. Часто они вызывают сомнения, а еще чаще — это просто неправда

