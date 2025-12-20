Минюст США начал публикацию материалов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало десятки тысяч документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

Материалы публикуют в рамках «Акта о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), одобренного конгрессом США и подписанного президентом Дональдом Трампом месяц назад. Первая часть архивных документов появилась на сайте Минюста 19 декабря. В ближайшие недели ведомство намерено обнародовать еще десятки тысяч файлов из дела Эпштейна.

Многие файлы, как тексты, так и фото, приводятся в отредактированном виде. Минюст пояснил, что предпринял «все разумные меры для проверки и удаления личной информации, касающейся жертв». Однако, предупредили в ведомстве, из-за большого объема данных в них может «непреднамеренно» содержаться конфиденциальная информация и материалы сексуального характера.

Как обращают внимание американские СМИ, в документах по делу Эпштейна нет существенной дополнительной информации о связях финансиста с влиятельными американскими бизнесменами и политиками.

Дональд Трамп, который ранее препятствовал раскрытию файлов Эпштейна, в обнародованных документах упоминается редко. Американская пресса отмечает, что в архиве встречается немало снимков с участием бывшего президента США Билла Клинтона. Также среди прочих на снимках присутствуют певец Майкл Джексон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, соучредитель Google Сергей Брин и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. В первый раз Эпштейн был осужден в 2008 году по делу об организации проституции. Тогда он пошел на сделку со следствием и в итоге провел в тюрьме 13 месяцев. В следующий раз его задержали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми. Вскоре после задержания Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.