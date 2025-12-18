В Москве могут появиться платные зоны для въезда автомобилей

Госдума на заседании 18 декабря приняла закон, предусматривающий создание платных зон для въезда транспортных средств в Москве и на федеральной территории «Сириус». Внимание на это обратили «Коммерсант» и Faridaily.

В законе сказано, что платная зона — это «совокупность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и/или местного значения и/или участков таких автомобильных дорог, расположенных на территории, границы которой определены решением об установлении платной зоны».

Власти Москвы и «Сириуса» получили право определять границы платных зон, стоимость проезда по таким территориям, максимальный тариф и порядок предоставления льгот или права на бесплатный проезд.

В законе говорится, что власти Москвы получат право создавать платные зоны «в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города Москвы».

Как считают авторы проекта Faridaily, поскольку закон позволяет властям Москвы самостоятельно определять границы платных зон, местное правительство сможет установить платный въезд «не только в центр города или в отдельные районы, но и в сам город».

Власти Москвы пока не комментировали решение Госдумы.

В России в 2016-2017 годах активно обсуждался законопроект, который предусматривал возможность ввести платный въезд в города. Однако после критики Кремля депутаты убрали из документа такую норму.

В Москве с 2012 года в некоторых района нужно платить за парковку. По данным «Администратора московского парковочного пространства» на апрель 2025-го, с момента введения платных парковок власти собрали более 80 миллиардов рублей.

В России с 1999 года существуют платные дороги. Это как федеральные трассы (М1, М4, М11), так и дороги в городах, например, Западный скоростной диаметр в Петербурге.