Власти Москвы обсуждают платную парковку в Ясенево, Черемушках, Бирюлево Восточном и нескольких других районах

Московские власти готовятся к расширению границ платной парковки в городе. По данным «Коммерсанта», мэрия Москвы обратилась к муниципальным депутатам районов Ясенево, Черемушки, Бирюлево Восточное, Обручевский, Ломоносовский и Измайлово с предложением поддержать список улиц, где планируется ввести платную парковку. Ранее расширение платной зоны уже обсуждали депутаты районов Ломоносовский и Измайлово.

В частности, в Черемушках речь шла о платной парковке на улице Академика Павлова, участках улиц Гарибальди, Новочеремушкинская, Наметкина и Цюрупы, в Обручевском районе — на улице Новаторов, участках улиц Академика Волгина, Миклухо-Маклая и Воронцовские Пруды.

Точный список улиц, тарифы, а также сроки введения зон платной парковки в этих московских районах пока неизвестны.

«Коммерсант» напоминает, что расширение платной парковки в Москве обычно проводится по следующей схеме: департамент транспорта направляет в муниципалитеты соответствующие обращения со списком улиц, а депутаты большинством голосов инициативу поддерживают. Затем департамент транспорта объявляет, что решение принято по «согласованию» с депутатами, и утверждает список улиц с новыми зонами платной парковки и тарифами на нее.

В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в ответ на запрос издания о комментариях заявили, что «работа над повышением эффективности использования парковочного пространства города ведется постоянно и будет вестись далее», пообещав, что водители будут «своевременно проинформированы» об изменениях.

Первые платные парковки появились в Москве в 2012 году. В последующие годы зоны платных парковок в столице РФ постоянно расширяли, а тарифную сетку меняли. После Москвы платную парковку ввели в Санкт-Петербурге, а затем и в других крупных городах. В ноябре 2024 года первые платные парковки появились в Московской области.

По данным АМПП, с момента введения платных парковок в Москве было собрано более 80 миллиардов рублей. Средства от платных парковок направляют в районные управы, которые тратят их на благоустройство придомовых территорий.