На территории Московской области появились первые платные парковки

С 1 ноября на территории Московской области впервые появились платные парковки.

Как анонсировало министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, напоминает РБК, платная парковка вводится на некоторых улицах в Красногорске, Реутове и Видном.

Красногорск — у Дома правительства Московской области и Московского областного суда;

Реутов — на улицах Ленина и Дзержинского, а также на Ашхабадской улице;

Видное — на Заводской и Советской улицах, а также в Советском проезде.

Тариф на парковку составит от 40 до 50 рублей в час, штраф за неоплаченную парковку — 2,5 тысячи рублей. Плату за парковку не будут взимать в праздничные дни.

Власти Московской области считают, что платная парковка «позволит ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц». Вырученные средства собираются направить на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

Первые платные парковки появились в Москве в 2012 году. В последующие годы зоны платных парковок в столице РФ постоянно расширяли, а тарифную сетку меняли. После Москвы платную парковку ввели в Санкт-Петербурге, а затем и в других крупных городах.