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Госдума отказалась вводить платный въезд в города

Государственная дума России
08:14, 8 декабря 2017
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Депутаты Государственной думы утвердили во втором чтении поправки, которые не позволят вводить платный въезд в города. За документ, посвященный изменению закона «Об организации дорожного движения», проголосовали 313 депутатов, против — 95. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заявил, что норму о платном въезде в города из документа убрали после большого количества негативных отзывов избирателей.

При этом в документе оставили положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов — это можно будет сделать только по согласованию с жильцами.

Законопроект о платном въезде в города одобрили в первом чтении в декабре 2016 года. Тогда авторы говорили, что можно будет ограничивать въезд в исторические центры городов.

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