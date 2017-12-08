Госдума отказалась вводить платный въезд в города

Депутаты Государственной думы утвердили во втором чтении поправки, которые не позволят вводить платный въезд в города. За документ, посвященный изменению закона «Об организации дорожного движения», проголосовали 313 депутатов, против — 95. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов заявил, что норму о платном въезде в города из документа убрали после большого количества негативных отзывов избирателей.

При этом в документе оставили положение о том, что парковки общего доступа можно организовывать в том числе внутри дворов — это можно будет сделать только по согласованию с жильцами.