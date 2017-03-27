Кремль: законопроект о платном въезде в города провоцирует коррупцию

В Кремле раскритиковали рассматриваемый Госдумой законопроект о платном въезде в города. Об этом говорится в отзыве государственно-правового управления администрации президента России, который цитирует ТАСС.

Ведомство отмечает, что в текущей редакции документ позволяет местным властям устанавливать плату по региональным и муниципальным дорогам, но никак не прописывает оценку эффективности таких мер. «Данный подход обладает существенным коррупциогенным потенциалом и поэтому нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке», — считают в Кремле.

Администрация президента также усомнилась в том, что местные власти смогут обеспечить альтернативный бесплатный проезд, если плату будут брать за движение в историческом центре города.

Авторов призвали скорректировать положения законопроекта о платной парковке, чтобы ей могли пользоваться автомобили со спецсигналами и машины экстренных служб.