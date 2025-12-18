Руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде заявил, что Украине предстоит заключить «плохое» мирное соглашение или же продолжить войну, сообщает «Интерфакс-Украина» 18 декабря.

«Мы понимаем, все мыслящие люди — хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения, — она (сделка) будет либо плохая, либо очень плохая, либо ее не будет», — сказал он, выступая на мероприятии «Украина и мир впереди 2026» в Киеве.

Арахамия считает, что при нынешнем давлении США шанс заключить мирное соглашение есть, но без американцев шансов не будет — будет только «военный путь решения проблемы».

По его словам, осталось два «больных вопроса» — гарантии безопасности для Украины и требование России отдать ей весь Донбасс. «Здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс», — сказал Арахамия.

Он добавил, что считает слабым предложение стран Запада предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с НАТО, поскольку в случае военной агрессии страны НАТО будут должны в течение 72 часов собраться и провести консультации.

«Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания — ракеты там и прочее», — добавил Арахамия.

США в ходе переговоров с украинской стороной, по данным СМИ, пообещали предоставить Украине гарантии безопасности. Представители Европы заявили, что в этом случае численность Вооруженных сил Украины в мирное время должна находиться на уровне до 800 тысяч военных, а «многонациональные силы» под руководством Европы станут обеспечивать безопасность в небе и на море и, возможно, проводить операции внутри Украины.

США собираются продолжить отдельные переговоры как с Украиной, так и с Россией до конца текущей недели, то есть до 21 декабря.

