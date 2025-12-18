Axios: в Майами на переговоры приедут и российская, и украинская делегации. Планов трехсторонней встречи представителей США, РФ и Украины пока нет

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым поедет в США для обсуждения плана прекращения войны, пишет Axios.

Представители Украины, сообщает издание, проведут встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами в конце недели.

Издание Politico 17 декабря сообщало, что в Майами в выходные 20-21 декабря ожидают делегацию России во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Источники Axios подчеркнули, что на данный момент нет планов проведения трехсторонней встречи с участием представителей США, Украины и России.

Уиткофф и Кушнер 14 и 15 декабря провели в Берлине переговоры с представителями Украины и стран Европы. США пообещали предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны, при этом вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева остался нерешенным. В начале декабря Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву, где встречались с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности встречи участники не раскрыли.

