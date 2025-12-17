Politico: США проведут в Майами переговоры с Россией о завершении войны против Украины

Делегации России и США, как ожидается, проведут в Майами в ближайшие выходные, 20-21 декабря, переговоры, посвященные урегулированию российско-украинской войны. Об этом 17 декабря сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

По их словам, ожидается, что в российскую делегацию войдет спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, а в американскую — специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Белый дом это не комментировал.

Уиткофф и Кушнер 14 и 15 декабря провели в Берлине переговоры с представителями Украины и стран Европы. США пообещали предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны, при этом вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева остался нерешенным.

Об итогах переговорах в Берлине

США пообещали Украине гарантии безопасности — как если бы она была в НАТО. Европа показала, как это может выглядеть. Вопрос территорий не решен Главное о переговорах в Берлине

