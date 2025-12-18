«Детей гоняли по всей школе». Родители учеников школы в Горках-2, где подросток убил 10-летнего ребенка, записали обращение к Путину

Семьи учеников Успенской школы в подмосковном поселке Горки-2, куда 15-летний Тимофей К. пришел с ножом и убил четвероклассника, записали обращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на администрацию учебного заведения, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Родители, среди прочего, пожаловались на то, что руководство школы, по их словам, бездействовало во время нападения. Авторы обращения рассказали, что перед нападением Тимофей К. ехал на школьном автобусе с оружием, но никто не проверял подростка. Уже в школе он ходил вооруженный по заведению около часа, но никто его не остановил, пока не приехала полиция.

По словам одной из матерей, во время нападения запасные выходы в школе были закрыты, поэтому класс ее ребенка «гоняли по коридору», чтобы выпустить из здания. «Я не знала, куда бежать за детьми. Я своего ребенка раздетого встретила в детском саду, у себя на работе. Я ее даже успокоить не могла. Я понимала, что мне надо бежать за вторым. Она рассказала, что запасные выходы были закрыты, их гоняли по всей школе. У меня еще третий ребенок идет в школу», — рассказала она.

Семьи учеников также потребовали проверить школу и предоставить им информацию о том, какие действия администрация учебного заведения предприняла для безопасности детей после нападения. По их словам, им предложили создать «родительский патруль».

Организатор встречи родителей сообщила «Осторожно, новости», что когда в общем чате объявили о планах записать обращение к Путину, ее вызвали в полицию. Там ей пригрозили задержанием участников встречи за «несанкционированный митинг», но в итоге, пишет телеграм-канал, «родителям все-таки разрешили записать обращение рядом со школой».

Девятиклассник Тимофей К. совершил нападение на свою школу 16 декабря. Он пришел на занятия с ножом, ранил охранника и убил 10-летнего Кобилджона Алиева.

Во время нападения, как сообщалось, Тимофей К. спрашивал детей в школе, кто они по национальности. На подростке была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.

Девятикласснику предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство. Суд его арестовал.