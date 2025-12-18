Подросток, напавший на школу в Горках-2, арестован. Он убил десятилетнего ребенка
Тверской суд Москвы арестовал подростка Тимофея К., обвиняемого в нападении с ножом на школу в подмосковном поселке Горки-2, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на резолютивную части решения суда. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что заседание по избранию меры пресечения пройдет в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть личные данные несовершеннолетних.
15-летний Тимофей К. 16 декабря пришел в школу в Одинцовском районе Подмосковья и напал на учеников. Он ранил охранника и убил 10-летнего ученика четвертого класса Кобилджона Алиева.
Во время нападения, как сообщалось, Тимофей К. спрашивал детей в школе, кто они по национальности. На нем была экипировка с надписями, отсылающими к массовым убийствам.
Подростку предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.