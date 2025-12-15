Бывшую помощницу Аркадия Дворковича, осужденную по делу о взятках, обвинили в госизмене

Московский городской суд зарегистрировал уголовное дело о госизмене в отношении Анастасии Алексеевой, работавшей помощницей бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, пишет «Осторожно, новости».

Телеграм-канал утверждает, что обвинения против чиновницы выдвинули уже больше года назад, но ранее об этом известно не было. Подробности дела не сообщаются.

На сайте Мосгорсуда действительно есть карточка дела о госизмене (статья 275 УК), зарегистрированного на полную тезку Алексеевой 12 декабря 2025 года.

Анастасия Алексеева работала помощницей вице-премьера РФ Аркадия Дворковича до 2018 года. После того, как Дворкович не попал в новый состав правительства, она перешла на работу в аппарат Антона Силуанова, занимавшего в тот момент пост первого вице-премьера и министра финансов. В ноябре 2018 года, как утверждал РБК, Алексееву уволили из правительства после того, как переданная ею переписка оказалась «в одной из центральных газет».

В феврале 2020 года Анастасию Алексееву арестовали. Ее обвинили в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) на общую сумму 5,8 миллиона рублей. Чиновница своей вины не признала. В апреле 2023 года Алексееву приговорили к 12 годам колонии и штрафу 75 миллионов рублей. Ей также запретили занимать государственные и муниципальные должности в течение 15 лет и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

По делу Алексеевой также приговорили гендиректора и председателя совета директоров группы компаний «Медполимерпром» Дмитрия Борисова и Джина (Евгения) Спектора. Борисов получил условный срок, а гражданин США Спектор — три с половиной года колонии. Позже Спектор получил еще 15 лет колонии по делу о шпионаже. ФСБ обвинила американца в том, что он якобы собирал в интересах Пентагона информацию для создания «системы генетического скрининга» россиян.